岡山県は、中東情勢や原油価格高騰などの影響を受ける中小企業者からの相談に対応する窓口を設置しました。 設置場所は、岡山市北区芳賀の岡山県中小企業支援センターです。中東情勢などにより影響を受ける中小企業者の経営や金融、取引といった経営全般についての相談に対応するとしています。