今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１５９円前後での値動きが続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円６０～１５９円６０銭。 米ニューヨーク・タイムズが２４日、「米国がイランに対し１５項目の和平計画を送った」と報道したと伝わるなど、軍事衝突の収束への期待が高まった。これを受け、ドル安・円高が進んだが、この日の欧州時間には１５９円１０銭近辺までドルは値を戻した。停