キオクシアホールディングスについて、米ベインキャピタルと東芝が保有する株式の一部を売却していたことが２５日の取引終了後に明らかになった。同日に提出された変更報告書によると、ベイン傘下のＢＣＰＥパンゲア・ケイマンによる共同保有割合は直近の２９．１３％から２７．４２％に低下した。東芝の保有割合については２０．８５％から１９．６１％に低下した。ＢＣＰＥパンゲア・ケイマンの報告義務発生日は１７日及