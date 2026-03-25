きょう（２５日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１４９７円高の５万３７４９円と大幅続伸。トランプ米大統領の思惑通りというべきか、イランとの間で停戦の話が浮上し、これが今回のリスクオフ相場のバロメーターともなっている原油先物価格の下落を誘い、原油価格と逆相関でリンクされた株価上昇を演出した。しかし、冷静に見れば停戦が成立してもそれは戦争終結に向けた踊り場に過ぎない。 前日