株式会社焦点工房は、同社ブランド「SHOTEN」からニコンZマウント対応の電子接点付きマウントアダプター9種を3月25日（水）に発売した。各製品の直販価格はいずれも6,660円。 ライカMやM42マウントなどのレンズをニコンZマウントカメラに装着できる変換アダプター。電子接点を搭載し、Exif記録、フォーカスエイド機能、ボディ内手ブレ補正に対応する。 ラインアップは以下の通り。 M42マウント