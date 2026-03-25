静岡県熱海市にあるACAO FORESTは、「ACAO ROSE FESTA 2026」を4月21日（火）から6月7日（日）まで開催する。 約20万坪の丘陵地に13のテーマガーデンが点在するリゾートパーク。春から初夏にかけてバラの見頃を迎え、約600種4,000株のバラが園内を彩る。見頃のピークは5月中旬から下旬にかけてとしている。 園内にある「ウェディングガーデン」「エバーガーデン」「コレ