【その他の画像・動画等を元記事で観る】 miwaが『THE FIRST TAKE』にて披露した、新曲「桜みたいな恋なんだ」と代表曲「片想い」の2曲のTHE FIRST TAKE ver.の音源が、3月25日に配信スタートとなった。 ■時を超えて、同じ恋心を描いた2曲 2月28日に、15周年を記念した『15th anniversary tour “miwa”』のツアーファイナルをZepp Nagoyaで迎え、大盛況のうちに終了。さらに事務所の独立を発表し、“miwa物語 第