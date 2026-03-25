TBS日曜劇場『リブート』公式Instagramが更新され、藤澤涼架（Mrs. GREEN APPLE）と塚地武雅（ドランクドラゴン）の2ショットを披露した。 【写真】最終回直前『リブート』で共演のミセス藤澤涼架のほっこり2ショット ■最終回直前に公開された2ショット！「合六さんの命令は絶対ですよ」 3月29日に最終回（第10話）を迎える鈴木亮平主演のドラマ『リブート』。本投稿は、激動の展開を見せた第9話「Episode.9