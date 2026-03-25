【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NHK『tiny desk concerts JAPAN』に梶浦由記が初登場。世界で人気の日本アニメを彩る“あの歌”が、『tiny desk concerts』であらたな命を吹き込まれる。 ■LiSAは「炎」を梶浦のピアノ伴奏のみの特別アレンジで披露 壮大で幻想的な楽曲で数々のアニメ作品にエモーショナルな息吹を吹き込んできた作曲家・梶浦由記の楽曲をYUUKAやFictionJunctionプロジェクトのボーカリス