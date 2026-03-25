昭和鉄工 [福証] が3月25日大引け後(17:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の11億円→14.7億円(前期は13.4億円)に33.6％上方修正し、一転して9.5％増益を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の6.3億円→10億円(前年同期は8.9億円)に58.5％増額し、一転して12.2％増