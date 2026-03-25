さきほど発表された北海道内のレギュラーガソリンの平均小売価格は１リットルあたり１７６．９円となり、６週ぶりの値下がりとなりました。さきほど発表された道内のレギュラーガソリン１リットルあたりの平均小売価格は、３月２３日時点で１７６．９円となりました。ガソリンの値下がりは６週ぶりで、過去最高を記録した前週から１３．１円の値下げとなりました。石油情報センターによりますと、政府が３月１９