きょう3月25日（水）よる7時 日本テレビ系で放送の「有吉の壁 生放送2時間SP〜史上最大のおもしろ遊園地〜」は、「有吉の壁」史上最長の生放送。舞台は「西武園ゆうえんち」！「ウケてもスベってもそのまま放送される」編集のフィルターが掛かっていない、ありのままの「有吉の壁」、禁断の生放送。昨年3月に番組史上初めて実施した生放送では、ラスト4分が余ってみんなで尺を繋ぐという事態に見舞われたが、今回は番組10周年の締