「旅猿」の新シーズン「東野・岡村の旅猿28」が、日本テレビ（※関東ローカル）にて4月13日（月）25:29〜スタート！放送は全24回。TVer、日テレ無料、Huluにて放送後に期間限定見逃し配信を実施。今回、福井県をPRしてほしいというオファーが舞い込み、番組恒例の「何も決めない旅 福井県編」がスタート。しかし旅は思いがけない展開に…。ゲストは初登場のおぎやはぎ・小木博明。オープニングでは番組も把握していなかった意外な