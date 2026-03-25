日本ゴルフツアー機構（JGTO）の倉本昌弘副会長は25日、都内で行われた臨時理事会後取材に応じ、国内初戦東建ホームメイトカップ（4月9〜12日、三重・東建多度CC名古屋）で実施する尾崎将司さん（享年78）をしのぶ「追悼ショット」で、ジャンボさんの「オウンネームボール」を使用することを明らかにした。追悼ショットは開幕前日の4月8日のプロアマ戦の前に行う。プロアマ戦に出場するプロ18人が9人ずつ2回に分かれてティーシ