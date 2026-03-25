ドラフト1位ルーキー・竹丸和幸投手は24日、巨人の激励会に参加し、64年ぶりの新人での開幕投手への意気込みを語りました。14日の練習前に、阿部慎之助監督から「開幕いくぞ」と伝えられたという竹丸投手。オープン戦でも3試合に登板し、12イニングで1失点、防御率0.75の好成績を残しています。激励会では、「やってやるぞという気持ちで。監督からも『思いっきりやってくれ』と言われたので、言われた通り思い切って投げたいと思