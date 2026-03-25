渋滞する中央自動車道下り線の八王子料金所付近＝2010年高速道路各社は25日、ゴールデンウイーク期間（4月25日〜5月6日）の渋滞予測を発表した。5連休のある後半に利用が集中し、ピークは下りが5月2日、上りが5日を見込んでいる。渋滞緩和のため、ピークを避けた利用を促している。10キロ以上の渋滞回数は昨年実績から2割ほど増えて計375回発生すると予想した。曜日配列の影響で後半に利用が偏り、昨年より渋滞が発生しやすい