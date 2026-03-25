富山市で24年に飲酒逆走運転で女性を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反などの容疑で書類送検された男性について、富山地検は25日、危険運転致死罪での起訴を見送った。遺族は同罪の適用を求めて署名活動をしていた。