抗がん剤注射を受けた白血病患者が死亡した問題について話し合う、県議会福祉保健医療委員会＝25日午前、埼玉県庁埼玉県立小児医療センター（さいたま市）で白血病患者5人が抗がん剤注射後に神経症状を発症し、うち1人が死亡した問題で、同センターは25日の県議会で、医療事故調査制度に基づき、外部有識者らによる委員会を立ち上げて原因を調査する方針を明らかにした。制度は医療法に規定されている。医療に起因するか、起因