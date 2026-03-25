高市首相は、IEA＝国際エネルギー機関のビロル事務局長と面会し、中東での軍事衝突が長期化した場合には、追加の石油備蓄の協調放出を準備するよう求めました。高市首相「今後長期化した場合に備えて、できましたら追加的な協調放出についてもご準備をお願いできたらと思っております」IEAは、イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、過去最大規模のおよそ4億バレルの協調放出を決めています。高市首相は、ビロル事務局長