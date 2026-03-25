サッカー日本代表にケガで不参加となった冨安健洋選手が25日までにインスタグラムを更新し、思いを明かしました。冨安選手は2024年6月以来約1年9か月ぶりの日本代表復帰を果たしていましたが、イギリス遠征にはケガのため不参加となることが日本サッカー協会(JFA)から25日に発表されていました。冨安選手は自身のインスタグラムに、所属するアヤックスでの1枚とともに「It’s a part of process!!急がば回れやることやる」と投