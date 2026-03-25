3月23日、TOKYO FMの公式XがTシャツの販売告知をポスト。その内容に多くの人が怒りのコメントを書き込んでいる。《#ザ・タイマーズ のゼリーによく似た人物#忌野清志郎 （@I_Kiyoshiro）のデビュー55周年と#TOKYOFM 開局55周年を記念したTシャツを#NEIGHBORHOOD Rで製作しました》ザ・タイマーズとは故・忌野清志郎に“よく似ている人物”ZERRYが率いる4人組の覆面バンド。1988年から1989年にかけてゲリラ的に活動した伝説的バ