爆笑問題・太田光の妻で、芸能事務所「タイタン」社長の太田光代氏の私見が注目を集めている。光代氏は3月25日早朝にXを更新し、《どうして、#戦争反対と至極、当たり前のことを言うことが駄目になったの？それって誰が扇動してるの？最近まで普通だった言葉よ》と疑問を投げかけた。この投稿は3月25日15時時点で224万のインプレッションを集め、合わせて2400を超えるコメントが寄せられている。この光代氏の投稿に対し、