クリス・プラットとアニャ・テイラー＝ジョイ、ジャック・ブラックら映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）のキャストが、京都にあるニンテンドーミュージアムを訪れたようだ。クリスとユニバーサル・ピクチャーズが、それぞれインスタグラムで楽しい映像を公開した。【写真】クリス・プラット＆アニャ・テイラー＝ジョイらがニンテンドーミュージアムを訪問！日本時間3月25日にインスタグラムを更