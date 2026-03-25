安蘭けい・田村芽実・昆夏美らが出演するミュージカル『FOUR MINUTES -4分間のピアニスト-』が、12月に東京芸術劇場シアターウエスト、2027年1月に大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティにて上演されることが決定した。【写真】ミュージカル『FOUR MINUTES -4分間のピアニスト-』速報ビジュアルもチェック！本作は、2006年に発表され国内外で数々の映画賞を受賞したドイツ映画『4分間のピアニスト（英題：Four Minutes）』