人気女子アナの冬休みの過ごし方が話題になっている。テレビ朝日の紀真耶（きの・まや）アナウンサーが２５日までに自身のＳＮＳを更新。「冬休み！」と書き出し、透明な海をバックにした写真をアップ。「夏が大好きなので休みになると海と青空を眺めたくなります」とつづり、「＃常夏」「＃グアム」「＃サンダルで過ごせる気温が最高」とハッシュタグを付けて投稿。グアムを満喫する様子や、息子と歩く様子などを投稿した。