大阪府の吉村洋文知事は２５日、府庁で定例会見に臨み、この日午後に大阪警察本部関目別館（大阪市城東区）で”迷いシカ”１頭が捕獲された件について語った。大阪市都島区で、奈良公園から来たと思われるシカが目撃されたのが今月２２日。３日たったこの日午前に府警敷地内で存在が確認され、午後１時過ぎに市職員がオリに入れて捕獲した。シカをめぐって、吉村知事は「権限は大阪市にある、対応は大阪市」ではあるが、「シカ