「地上最速の格闘球技」と呼ばれるほど激しく、コンタクトプレーがカギとなる男子ラクロス。京都産業大の男子ラクロス部は２０２３年度に関西学生リーグの３部から２部に昇格を果たし、悲願の１部昇格を目指している。チームを引っ張るのが新主将となった前田聡大（4年・現代社会学部）だ。大学からラクロスを始め、持ち前の努力と真面目に取り組む姿勢が評価されチームの柱へと成長した。■ポジション変更で努力が開花ラクロ