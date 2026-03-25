楽天は２５日、宗山塁内野手が都内の病院で診察を受け、左手関節軟骨（ＴＦＣＣ）損傷と診断されたと発表した。全治は不明だが、一般的に競技復帰までに１〜３か月を要する見込みで、２６日からのオリックスとの開幕カード３連戦（京セラＤ）だけでなく、重傷の場合は前半戦中の復帰もピンチとなる。宗山はオープン戦１７試合に出場し、打率２割５分、３打点、２盗塁をマーク。２０日の巨人戦（東京Ｄ）で負傷していた。