2026年に結成35周年を迎えるL’Arc-en-CielのギタリストKenが、完全限定生産となる新シグネイチャーモデル“Limited Ken Stratocaster® Dodome”を発表した。本製品は、2026年4月25日午前11時よりFender Flagship TokyoおよびFender公式オンラインショップにて予約販売をスタートし、5月22日より順次出荷を開始する。また本モデルのリリースにあわせてシグネイチャーキャップ“Limited Ken Baseball Cap”も5月22日より発売。