カシオ計算機は２５日、国内男子プロゴルフツアー２０勝の石川遼との所属契約を４月１日から２９年３月３１日まで、３年間更新したと発表した。２０１３年からの所属契約は、２９年まで計１６年間に上ることになる。石川は同社を通じ「今回新たなステージにおいても、共に挑戦できることを大変光栄に思います。カシオの製品は、どれも革新的で常に新しい驚きを与えてくれます。私も世界の舞台で結果を残し、ゴルフを通じて、多