メ～テレ（名古屋テレビ） 国会でも議論になっている議員定数削減。岐阜県美濃加茂市では、市長が定数削減を公約に掲げ、議員の間で賛否が分かれています。 「行政が向き合う課題は複雑化する中で、待遇改善を大前提とした議員定数削減を申し上げた」（藤井浩人 美濃加茂市長） 今年1月に行われた選挙で、無投票で5回目の当選を果たした、美濃加茂市の藤井浩人市長。 4期目の選挙公約で掲げたのは、”定数削減”。