メ～テレ（名古屋テレビ） アジア・アジアパラ競技大会まであと半年。メイン会場の最寄り駅に大会を盛り上げる装飾が登場しました。 大会を盛り上げる装飾が登場したのは、メイン会場のパロマ瑞穂スタジアムの最寄り駅、瑞穂運動場東駅です。 駅構内の階段には、大会名や開催期間が記されたラッピングが施されています。 また通路には35枚ほどのポスターが貼りだされました。 「だんだん大会が近づいてきた