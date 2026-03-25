滋賀の櫛引政敏が、ゴールラインを割る寸前に左手一本で掻き出したリオ五輪戦士のベテランGKが執念のセーブを見せた。レイラック滋賀は3月22日のJ2・J3百年構想リーグの地域リーグラウンド第7節でサガン鳥栖と対戦。滋賀が0-1のビハインドで迎えた前半43分、鳥栖が右サイドから一気のカウンターを仕掛ける場面になった。鳥栖はMF弓場堅真が一気に突破を図り、ゴール正面にカットインしてシュート。これを滋賀のGK櫛引政敏が体