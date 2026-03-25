BAND-MAIDが、台湾・高雄にて開催された＜MEGAPORT FESTIVAL 2026＞に出演に出演し、約10,000名のオーディエンスを熱狂させた。BAND-MAIDは、3月20日からスタートした＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞のDAY2として同フェスに出演。日本からはアイナ・ジ・エンドや結束バンドなど、日本でも人気の高いアーティストが出演しており、アジアの中でも最大規模のフェスの一つだ。BAND-MAIDのステージの模様は、BAND-MAIDオフィシャルSNSア