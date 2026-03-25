西武は２５日、ＮＴＴドコモビジネス株式会社（旧ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社）ベルーナドームの一室、「ライオンズスイート」のネーミングライツ（施設命名権）スポンサー契約を２月２８日に締結したと発表した。本契約の締結により、２０２６年シーズン埼玉西武ライオンズのホーム開幕日である３月３１日より、「ライオンズスイート」は新たに『ＮＴＴドコモビジネスライオンズスイート』と名称を変更する。