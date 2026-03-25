愛知県豊橋市の飲食店からいわゆる「みかじめ料」を受け取ったとして逮捕された六代目山口組傘下組織の組長ら2人について、名古屋地検豊橋支部は不起訴処分としました。 不起訴処分となったのは、豊橋市の六代目山口組傘下組織の組長ら2人です。 警察によりますと、2人は去年12月、暴力団排除特別区域に定められている豊橋市松葉町で、飲食店を経営する男性(80)からいわゆる「みかじめ料」として現金3万円を受け取った