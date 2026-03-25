舞鶴Ｓを勝利してオープン入りを果たしたプロミストジーン（牝４歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ナダル）は、登録しているマーチＳ・Ｇ３（３月２９日、中山競馬場・ダート１８００メートル）を回避し、地方交流重賞の兵庫女王盃・Ｊｐｎ３（４月１日、園田競馬場・ダート１８７０メートル）へ向かうことが分かった。管理する上原佑調教師が２５日、明かした。登録段階では補欠１番手だったが、回避馬が出たため出走できる見通しとな