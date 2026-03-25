記事ポイント2026年5月23日・24日に豊川市「おいでん祭」でプラセスが4年連続出展廃プラスチックを活用した無料キッズ体験コーナーを開催ドット絵や成形体験など全4種のワークショップを用意 プラセスが、2026年5月23日(土)・24日(日)開催の「第34回豊川市民まつり おいでん祭」に4年連続で出展します。「廃プラスチックに新たな価値を」をコンセプトに、製造工程で生じる廃材を活用したキッズ体験コーナーや自社開発商品のPR