シンガー・ソングライターのチャーリー・プースに第1子が誕生した。妻のブルック・サンソンとの第1子となる息子ジュード君が、13日に誕生していたことを23日にSNSで報告した。 【写真】我が子誕生あっという間にイクメンにミルクを飲ませるイケメン歌手 チャーリーとブルックはジュード君の一部が写った数々の写真を投稿。ビートルズの名曲にちなんで「ヘ