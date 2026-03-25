記事ポイントSHEINがサプライヤー支援に合計約66億円を投入200社以上の施設を刷新し約3.36万人の従業員が恩恵を受ける取り組み託児センター30か所の設置や経済的支援で従業員家族もサポート SHEINが、サプライヤーネットワークの基盤強化を目的とした長期プログラム「SCEP」を通じ、施設・設備の改善を全面的に推進しています。2025年末までに合計4,200万米ドル（約66億円）以上を投入し、製造能力の向上から従業員の生活支援