記事ポイント2026年4月1日に本社1階Quattro Valleyで開催新卒5名・中途採用12名の計17名が参加2021年度から中途採用社員も入社式の対象 PLANTが、2026年度入社式を開催します。新卒社員と中途採用社員をあわせた17名が新たに仲間入りする式典です。 PLANT「2026年度入社式」 日時：2026年4月1日(水) 10:00〜会場：株式会社PLANT 本社1階 Quattro Valley(クアトロバレー)出席者：新卒社員5名、中途採用社員12