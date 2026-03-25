記事ポイント超高速対戦パズル『SHIKA-Q』Nintendo Switch版が2026年4月9日に発売予約期間中は全パッケージ20%OFF、限定カスタムアイテム4点の特典付き10×10ボードのリアルタイム対戦に音楽演出が融合した新感覚パズル アグニ・フレアが開発・販売を手がける超高速対戦パズルゲーム『SHIKA-Q』のNintendo Switch版予約受付が開始されています。予約期間中は通常価格から20%OFFで購入でき、限定カスタムアイテム4点も付属しま