記事ポイントふるさと納税の特典として「弘前ねぷた in 神戸2026」の曳き手を募集2026年5月29日に神戸ハーバーランドで約8メートルの大型ねぷたを運行募集人数は10名、申込期間は2026年3月19日〜4月29日 青森県弘前市が、ふるさと納税の特典として「弘前ねぷた in 神戸2026」の曳き手を募集しています。国の重要無形民俗文化財に指定されている弘前ねぷたの迫力を、神戸のベイエリアで体感できる貴重な機会です。 弘前市