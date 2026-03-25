記事ポイントホロニックとノバレーゼがFC契約を締結し、ホテル内に鉄板焼き「みたき」を導入セトレ ハイランドヴィラ姫路に関西初出店として2026年3月23日にオープンセトレならまちでも今夏の開業を予定 コミュニティ型ホテルを展開するホロニックが、鉄板焼きブランド「みたき」をホテル内に導入しています。宮崎牛のステーキなどを提供する上質な食体験が、兵庫と奈良のホテルで楽しめます。 ホロニック 鉄板焼き「み