記事ポイント2026年4月4日・5日にパシフィコ横浜で開催される入場無料の体験型ファミリーイベントMay J.のコンサートや道端アンジェリカのトークショーなど豪華ステージプログラム85社以上が参加し最新育児グッズの体験やサンプル配布が楽しめる 妊娠・出産・育児を応援する体験型ファミリーイベントが横浜みなとみらいで開催されます。85社以上の企業・団体が参加する大規模イベントで、ステージショーや体験コンテンツが充