山形市職員の人事異動が25日内示され、新年度、総務部長には伊藤哲雄企画調整部長が起用されました。また、去年のクマの大量出没を受けて、新たに鳥獣被害対策を専門とする課を設置します。25日内示された新年度の山形市の人事異動の総数は今年度より183人少ない1144人です。主な組織機構の改編です。環境部に鳥獣被害対策課を新設します。山形市では去年、1年間のクマの目撃件数が203件で過去最多となり、市街地への出没も過去、