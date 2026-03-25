〈イラン情勢の緊迫で「金相場」はどうなる？「中央銀行が1000トン買い入れているから…」金トレード歴50年の“第一人者”豊島逸夫が解説〉から続くイラン情勢が緊迫し、「有事の金」として金価格の急騰が期待されていた。しかし実際には、一時5400ドルを突破した後に下落し、5000ドルを割るまで値を下げた日もあった。なぜ有事の金は期待ほど上がらなかったのか。ゴールド運用歴50年超、貴金属トレーダーの豊島逸夫氏は「理論的