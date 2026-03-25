記事ポイント世界ラーメン協会がインドフード・インドネシア日清と共同で計6.5万食の即席めんを提供サイクロン「センヤール」に伴う豪雨で100万人以上が避難を余儀なくされた被災地への支援現地の支援団体を通じてアチェ州・北スマトラ州・西スマトラ州の被災者へ届けられた即席めん 世界ラーメン協会（WINA）が、会員企業と共同でインドネシア・スマトラ島の豪雨被災地へ即席めんを届けています。インドフードとインドネシア