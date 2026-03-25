記事ポイントイオンモール土岐にて2026年4月18日・19日の2日間開催美濃焼の展示販売に加え「土岐メダカ祭り」や絵付け体験も実施1,000円（税込）以上の購入で美濃焼などが当たる抽選会に参加可能 岐阜県土岐市のイオンモール土岐にて、「第30回 土岐市 春の美濃焼大陶器市」が開催されます。陶器の展示販売だけでなく、縁日企画やものづくり体験など家族で一日楽しめる内容となっています。 美濃焼大陶器市実行委員会「