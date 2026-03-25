文藝春秋PLUSの番組「BUNSHUN MONEY SCHOOL」に、ゴールド運用歴50年超の貴金属トレーダー・豊島逸夫氏が出演し、イラン情勢が緊迫する状況下での金相場の展望を語った。（全2回の1回目／続きを読む）【動画を見る】イラン情勢の緊迫で「金相場」はどうなる？「中央銀行が1000トン買い入れているから…」金トレード歴50年の“第一人者”豊島逸夫が解説※この番組は2026年3月5日に収録されました。（初出：「文藝春秋PLUS」2026年